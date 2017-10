Opgericht in 2015 Ontwikkelt AI die menselijk gedrag leert begrijpen en voorspellen Kantoren in Antwerpen, New York, Sjanghai, Londen en Vilnius. Investeringsrondes van 5,2 miljoen euro (2015) en 8 miljoen euro (2017) Technologie gebruikt door o.a. Samsung, Volkswagen en 'smart city'-project in Antwerpen Tech-universiteit MIT bekroonde Vincent Spruyt in 2017 als een van de 'innovators under 35' in Europa