Wat is een whip?

Het neergeschoten Congreslid Steve Scalise was 'whip leader' voor de Republikeinen. Een belangrijke functie, want als whip moest hij ervoor zorgen dat alle leden van zijn partij aanwezig zijn bij de stemming en ook op het juiste knopje duwen. Als er onenigheid is tussen verschillende Congresleden moet de whip er ook voor zorgen dat ze de violen strijken en het partijbelang laten primeren. De whip is ook goed op de hoogte van het reilen en zeilen van de politici en weet hij snel waar hij ze moet zoeken. Ook in Groot-Brittannië heb je in het parlement een whip. Frank Underwood, het hoofdpersonage in de reeks House of Cards, was ook een whip voor hij uiteindelijk doorstootte naar het Witte Huis.