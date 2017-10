Wat is de tweede pijler?

Heel wat werknemers in de privésector maken er al langer gebruik van, de zogenaamde tweede pensioenpijler. Via hun werkgever storten ze maandelijks een bedrag in een groepsverzekering of pensioenfonds waarmee ze een mooi appeltje voor de dorst opbouwen voor na hun carrière. Nu krijgen de zelfstandigen een gelijkaardig systeem. Als ze een deel van hun eigen loon investeren in de tweede pijler krijgen ze daar een belastingkorting van 30 procent op. Op die manier bouwen ze een aanvulling op de 'eerste pijler' op, het wettelijk pensioen dat ze van de staat krijgen. Daarnaast is er nog de 'derde pijler', het individueel pensioensparen waar je ook een fiscaal voordeel krijgt. Gezien de lage wettelijke pensioenen wil Bacquelaine de tweede pijler veralgemenen. Ook niet-benoemde ambtenaren krijgen er binnenkort toegang toe.