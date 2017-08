Wat is Avifauna?

Avifauna wordt in 1950 opgericht door het welgestelde hoedenmakersechtpaar Van den Brink. Zij houden achter Huize Ten Rhijn in Alphen aan den Rijn tropische vogels. De veren gebruiken ze om hoeden mee te versieren. Zoon Gerard reist naar Nieuw-Guinea en Afrika om vogels te kopen die in het wild worden gevangen. In de Rotterdamse haven arriveren houten kisten met onder meer struisvogels erin. Avifauna gaat echter al snel failliet en in 1956 koopt de familie Van der Valk het vogelpark van de gemeente voor één gulden en bouwt er een Van der Valk-hotel en -restaurant bij. De reuzentoekan van Avifauna wordt het symbool van Van der Valk. Avifauna is befaamd vanwege de vele exotische vogels, waaronder meer dan veertig neushoornvogels.