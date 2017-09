Wat draag je op een eerste date?

Laurens Polfliet is 32 en zelfstandig businesscoach en surfmonitor. Sinds een jaar. Voordien is hij drie jaar on the road geweest. Van Canada tot Sri Lanka. Op wereldreis heeft hij nieuwe ingrediënten voor het leven ontdekt. Nu is hij klaar voor de liefde. Of toch tenminste voor enkele dates. Als hij mag kiezen, gaat Laurens voor een zwarte rechte jeans, een wit shirt, een jeanshemd en sneakers. Eenvoudig en sportief. Efficiënt en met de juiste dosis karakter. Zich comfortabel voelen, is belangrijk. Een voorwaarde om zichzelf te zijn. Een type vrouw kiezen, vindt hij moeilijk.