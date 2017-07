Wat Bowie en Lennon verbindt

Het lijkt wel afgesproken. Zowel David Bowie als John Lennon hebben zopas een eigen strip gekregen. Het best lees je ze direct na elkaar, op zoek naar verrassende dwarsverbanden. Dan blijkt: in zekere zin zijn de boeken complementair. Laten we beginnen met Haddon Hall: When David Invented Bowie. Scenarist en tekenaar is hier de Tunesisch-Franse artiest Nejib, in het dagelijks leven artdirector bij striphuis Casterman. Hij grijpt terug (dwarsverband!) op de technieken van de Duitse illustrator Heinz Edelmann, vooral bekend van de The Beatles-animatiefilm Yellow Submarine (1968). Lichtelijk psychedelisch dus, maar dat past goed bij het geschetste tijdvak.