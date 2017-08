Wat betekent dit alles voor u?

Uw spaarboekje

Een blik op uw spaarrente zegt genoeg. De politiek van monetaire verruiming resulteerde in een lagerentebeleid. Met die lage rente wilde de ECB ervoor zorgen dat we minder spaarden en meer consumeerden. Het gevolg was dat spaarboekjes amper iets opbrachten, en dat de inflatie zelfs hoger uitkwam dan de rente. Waardoor uw spaargeld in waarde afnam zelfs. Dat beleid komt stilaan op zijn eindpunt, maar vooraleer u in juichen uitbarst, het zal nog wel enige tijd duren vooraleer de rente op uw spaarboekje zal stijgen.