Wat als...

ZWAAR, LICHT Je kan honderden voorbeelden geven van wat gewicht is, maar je herinnert je er maar één. Wanneer je honderdtwintig kilo weegt omdat je tegen iemand op wilde lopen die tegen je zegt: je kan niet altijd zo zwaar zijn. En dan nóg een: een kind met elk van zijn handen in een hand van een van zijn ouders die hem samen optillen en laten schommelen terwijl zij verder lopen. Je maakt het lichte zwaar. omdat je er niet goed in bent, en niet van anderen wil leren. Daarna word je enkel om wat zwaar is gevraagd en je hoopte dat je ondertussen - je kan niet zeggen hoe - beter zal worden in het lichte. Uit: Nachoem Wijnberg, Voor jou, van jou, Atlas Contact, 2017 Dichteres Ellen Deckwitz (1982) doet elke week haar ding met poëzie en proza Er gebeurde de afgelopen maand nogal wat in de poëzie: er werd herdacht, een prijs uitgereikt en er verscheen iets prachtigs.