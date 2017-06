Wanneer het gepiep niet stopt

"in het begin panikeer je. Er fluit iets in je oor terwijl er geen geluid in je omgeving is en het gaat niet meer weg. Ik had tijdens een optreden te dicht bij de cimbalen van een drum gestaan. Je weet dat je dat dan even voelt, maar als het dagen en nachten blijft duren, word je echt wanhopig. Het is om knettergek van te worden." Matthias (35), een bassist, kende 'tinnitus' wel van horen zeggen, omdat het een in de muzikantenwereld veel voorkomend fenomeen is: continu gepiep of gefluit in je hoofd zonder aanleiding, een vaak permanente en snerpende toon.