Wachtrijen met kandidaat-hulpverleners in Houston

Reddingswerkers zoeken in Houston en andere getroffen plaatsen naar slachtoffers en overlevenden van de grote overstromingen die Texas hebben getroffen. De kalmere weersomstandigheden maken het reddingswerk makkelijker. Tot dusver zijn er 35 doden gevallen door de orkaan. De verwachting is dat het dodental nog oploopt, er worden telkens nieuwe lichamen gevonden in het water. Terwijl de brandweer van Houston gisteren begon met het blok voor blok doorzoeken van woonwijken, vormden zich lange wachtrijen in de straten van de stad. Niet omdat de inwoners extra water of voedsel nodig hadden, maar om zich als vrijwilliger op te geven om slachtoffers te helpen.