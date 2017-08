Waarom robots oorlogen laten uitvechten geen goed idee is

De Samsung SGR-A1 is niet de allernieuwste smartphone van het Zuid-Koreaanse merk. Wel gaat het om hoogtechnologisch afweergeschut dat de Zuid-Koreanen moet helpen om de 4 kilometer brede bufferzone tussen Noord- en Zuid-Korea te kunnen controleren. Het kaliber was de eerste in zijn soort die autonoom de omgeving kan scannen, stemmen herkent en, indien nodig, met een granaatlanceerder of een machinegeweer reageert. Wie zich binnen die zone wil begeven, denkt dus maar beter twee keer na. Het klinkt als een extreme maatregel in een vergaand conflict, maar volgens Human Rights Watch zijn ook de Verenigde Staten, China, Rusland en het Verenigd Koninkrijk volop bezig met het ontwikkelen van dodelijke autonome wapensystemen.