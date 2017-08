Waarom krakende chips lekkerder zijn

Stel, ik val als professionele proever - restaurantcriticus - in verkeerde handen. Ik kan mijn schuld aan de maffia niet betalen. Als straf stuurt degodfathereen paar zware jongens op me af die mijn tong uitrukken. Dat is mijn verdiende loon: nooit zal ik meer iets proeven. Verkeerde keuze, zegt Charles Spence (48), professor aan de universiteit van het Britse Oxford. "Er is onderzoek gedaan naar mensen bij wie de smaakpapillen op de tong niet meer functioneerden door ziekte. Dat had verrassend weinig effect op hun smaak."