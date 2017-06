Waarom je beter geen relatie begint met je psychiater

François Ozon verrast met pikante psychohorror in L'Amant double. Is het er mijlenver over of er pal op? Allebei eigenlijk, en ook nog eens verduiveld entertainend.

Een relatie beginnen met je psychiater: het lijkt ons geen goed idee - zeker wanneer die psychiater ook nog eens een evil twin blijkt te hebben. De depressieve Chloé (Marine Vacth) ondervindt het aan den lijve in L'Amant double, een filmisch feestje in de donkerste krochten van je onderbewustzijn. Voortdurende grijns Chloé kampt al jaren met aanhoudende buikpijn. Is de liefdeloze relatie met haar moeder de oorzaak? Na een paar sessies bij de attente psychiater Paul (Jérémie Renier) gaat het alleszins al veel beter. Chloé is verliefd, en al snel trekt ze bij Paul in.