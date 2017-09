Waarom de ene maat 40 de andere niet is

Wie vandaag een pashokje binnenwandelt, moet ten eerste al worstelen met onflatterende belichting en slecht sluitende gordijnen. En dan is er nog de noodzaak om een top, broek of rok in minstens twee verschillende maten uit te proberen. Je weet immers nooit of het item in kwestie groot of klein zal uitvallen. De vraag 'welke maat heb je?' is dus moeilijker dan ooit te beantwoorden, en dat terwijl we vandaag ook online shoppen, en met één simpele klik het gewenste item en de bijhorende maat zouden moeten kunnen aanduiden.