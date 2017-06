Waarom belgen in Nederland stranden

Met 220.000 dagjestoeristen was het enkele weken geleden de drukste dag ooit aan de Belgische kust. Tijdens het volledige hemelvaartweekend kreeg onze 60 kilometer strand maar liefst een half miljoen zonnekloppers te slikken. Lange files en extra treinen torsten iedereen richting verkoeling. Ook wij zaten daartussen. Maar bij de eerste blik op het propvolle Knokse strand, de pompende beats en de peperdure ligbedden, hadden we op slag spijt. Not our idea of fun. Gelukkig bleek de oplossing nabij. We sprongen in onze - weliswaar loeihete - auto en zetten koers in omgekeerde richting.