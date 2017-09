Vuye&Wouters lonken naar Vlaams Belang en LDD

Nu hun ex-partij het communautaire links laat liggen in de komende campagne, plannen Kamerleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters "iets" tegen de verkiezingen van 2019. Wat precies is nog niet duidelijk. Vuye&Wouters vormen sinds hun exit uit N-VA een jaar geleden een tweemansfractie. Op Knack.be zegt Vuye een Vlaamse frontvorming te willen overwegen. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken had daar eerder al om gevraagd. "We gaan de optie van Van Grieken nu herbekijken. Om het communautaire thema op de agenda te houden, zullen we moeten samenwerken met andere partijen en verenigingen", zegt Vuye. Hij voegt eraan toe daarbij ook rekening te houden met Lijst De Decker.