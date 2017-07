VRT past voor Pukkelpop: 'Geen besparingsoperatie'

Canvas zendt ook dit jaar geen samenvattingen van Pukkelpop uit. Vorig jaar strooide de drukke sportzomer roet in het eten, dit jaar wil de VRT focussen op Cinema Canvas. Gerrit Kerremans, hoofd muziek van de VRT, ontkent in Knack dat het om een besparingsoperatie gaat. "Het geld dat we normaal investeren in Pukkelpop-specials, spenderen we nu aan Cinema Canvas. Het is dus geen besparingsoperatie, eerder een verschuiving van middelen." Nog een reden is de festivalverslaggeving op Studio Brussel. "We willen Stubru nog meer profileren als de festivalzender, die (...) ook videoreportages brengt." Pukkelpop ligt alvast niet wakker van de beslissing van de VRT. "Pukkelpop valt of staat niet met de aanwezigheid van Canvas", klinkt het daar.