Vrouwen en kinderen laatst bij ramp

Niet de zwaksten, wel de sterksten kunnen bij een ramp het best als eerste in veiligheid worden gebracht. Dat blijkt uit een Canadese studie van de universiteit van Waterloo. Dankzij een computersimulatie van een ondergelopen metrostelsel testten de onderzoekers verschillende rampscenario's. Uit die resultaten bleek dat het evacuatiescenario waarbij iedereen eerst aan zichzelf denkt of waarbij de zwakkeren eerst worden gered, juist tot meer doden leidt. De strategie waarbij de sterksten zichzelf redden en vervolgens hulp bieden aan anderen, blijkt het beste te werken. Al werkt ze enkel als er ook materiaal aanwezig is om de reddingsactie uit te voeren. Onderzoeker Eishiro Higo benadrukt daarom het belang van de aanwezigheid van veilige infrastructuur. Daarbij gaat het onder meer om reddingsmateriaal, verhoogde platforms en publieke ruimtes met genoeg handgrepen.