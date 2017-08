Vrouwen aan de macht

Het is de ochtend na de Golden Globes, en de meeste sterren hebben Beverly Hills alweer verlaten. Maar actrice Nicole Kidman is er nog steeds, in de kantoren van HBO, voor nog een laatste vergadering voor ze naar haar boerderij in Nashville vertrekt. De meeting betreft Big Little Lies, een serie die ze samen met Reese Witherspoon produceert en waarin ze beiden ook een rol vertolken. De reeks is gebaseerd op de bestseller van Liane Moriarty, en vertelt het verhaal van vijf vrouwen in een chique woonwijk in Monterey, Californië.