vriendinnen van papier

In de Utrechtsestraat sta ik met mijn lief te neuzen tussen de boeken. Zwart of Wit is een van de laatste authentieke boekwinkels van Amsterdam. Vorige week kocht ik Just Kids van Patti Smith. De strenge verkoper knikte goedkeurend. Boeken zijn mijn nieuwe vrienden, nu ik zoveel onderweg ben en uren spendeer in vliegtuigen, wachtruimtes, taxi's en hotelkamers. Cat Marnell heeft me de afgelopen week vergezeld met haar autobiografische roman How to Murder Your Life. Haar associatieve, rauwe, humoristische manier van confessional writing grijpt me bij de keel en laat me niet meer los. Als verwend meisje werd ze onderwezen door dure docenten op prestigieuze privéscholen. Het ontbrak haar aan niets. In haar hoofd raasde echter een woeste wind die haar onrustig en wild maakte. haar vader, een psychiater, besloot haar Adderall - ADHD-medicatie - voor te schrijven.