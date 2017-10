Vrees niet, wintersporters: skigebieden leggen sneeuwbank aan

Steeds meer skigebieden leggen een sneeuwbank aan voor als er tijdens het wintersportseizoen onvoldoende sneeuw valt. 'Het hergebruiken van sneeuw van het voorbije jaar is de toekomst', zeggen experts.

In het Oostenrijkse Kitzbühel werd dit weekend het skiseizoen officieel geopend. Terwijl er in de Tiroolse bergen nog geen morzel sneeuw was gevallen, stonden de eerste wintersportfanaten er op de latten. Met dank aan de sneeuw van vorige winter. In plaats van ze te laten smelten, werd aan het eind van het vorige skiseizoen op een noordelijk gelegen helling een slordige 25.000 kubieke meter sneeuw bijeengeveegd en zorgvuldig ingepakt om te bewaren voor de komende maanden. "De techniek heet 'snowfarming' en komt uit Finland", legt Roel Van den Bekerom van Wintersporters.be uit.