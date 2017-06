Vorig jaar forse daling aantal asielaanvragen

In 2016 is het aantal mensen van buiten de Europese Unie dat in ons land voor het eerst asiel aanvroeg gedaald met 63 procent. Dat bleek uit het jaarverslag van Federaal Migratiecentrum Myria. België zit zo weer op het niveau van voor het piekjaar 2000, toen er een recordaantal van 46.885 aanvragen werden ingediend. Ook 2015 kende met 39.064 nieuwe asielzoekers een piek. In 2016 nam het aantal geregistreerde asielzoekers af tot 14.670. Liefst 64 procent daarvan kreeg wel internationale of subsidiaire bescherming, een ongekend niveau doordat de laatste jaren veel asielzoekers uit conflictgebieden kwamen. Ook de vele asielaanvragen van Turkse staatsburgers na de mislukte staatsgreep valt op.