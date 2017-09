"Duh-du-dudu, duh-du-dudu, duh-du-dudu, duh-du-dudu", doet de dreigende bas in je hoofd. Euforisch kijk je, je blik van oost naar west scannend, of omstaanders het ook begrepen hebben. Dat jij vandaag - op je fonkelende schoenen (dat leder!) of in je nieuwe broek (die benen!), of met die blazer (lijkt Louizalaan, is Leger des Heils!) - de eeeeeeeeeeyes of a tiger hebt. In je favoriete outfit denk je niet alleen aan hoe Rocky Balboa zich voelt als hij trappen op rent. Nee, jij bént Rocky Balboa die trappen op rent. Die dadelijk geweldig snuggere, verbale boksen uitdeelt en eender welke tegenstander (kregelige buschauffeur, telecomoperatorsaboteur, tinderdate, doodsaaie collega aan de koffieautomaat, kinderslot...) het nakijken geeft, want met je favoriete kleren belichaam je de wilskracht van Rocky, én Chuck Norris en Beyoncé in één.