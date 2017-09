Voorrang van fiets

Het BIVV is geen voorstander van het afschaffen van de voorrang van rechts (DM 7/9). Het is nochtans een primitieve regel die pogingen om de zachte weggebruiker meer slagkracht te geven ondermijnt. Fanatieke volgers van de 'voorrang van rechts' kijken enkel naar rechts en minderen zelden snelheid, waardoor fietsers en voetgangers beter dubbel uitkijken aan een kruispunt. Ironisch genoeg wordt dit gevaar vooral in de buitenwijken gevoeld, waar zachte weggebruikers schijnbaar weinig risico lopen. Net voor de 'laagste' categorie van wegen hebben we een strengere regel nodig, die de zachte weggebruiker beter beschermt. Waarom niet vastleggen dat gemotoriseerd verkeer aan elk kruispunt moet stoppen omdat fietsers buiten de voorrangsassen hier altijd voorrang krijgen? Tim Bracke, verkeersdeskundige, Gent