Voor Trump is storm Harvey een godsgeschenk

Voor een Amerikaanse president is zo'n nationale ramp een ultieme test die zijn leiderschap kan maken of kraken. In 2005 reageerde toenmalig president Bush veel te laat op de Katrina-ramp in New Orleans waardoor hij zijn geloofwaardigheid definitief verloor. Barack Obama kreeg dan weer veel lof voor de manier waarop hij in 2012 de oostkust voorbereidde op de doortocht van orkaan Sandy. Cynische analisten zeggen nu dat Harvey voor Trump als een geschenk uit de hemel komt vallen.