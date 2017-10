Voor gezinnen in armoede is het wachten op hun Tomorrowland

Yasmien Naciri is marketeer, student aan de UA en voorzitter van hulporganisatie Amana. Haar wisselcolumn met Matthias Somers verschijnt wekelijks

Regering zal Europese armoedegrens niet halen." Zo luidde de kop boven een artikel waarin werd bericht over hoe onze ambitieuze regering de handdoek in de ring werpt en daarmee talloze gezinnen in armoede alweer in de steek laat. Na de verbroken verkiezingsbelofte voor een begrotingsevenwicht in 2018, waaraan deze regering haar socio-economisch lot verbond, is ook het armoededossier een thema waarover de regering ons geen blaasjes meer wil wijsmaken. Ik stel me dan ook ernstige vragen bij de integriteit van politieke partijen die beweren zich te engageren om armoede te bestrijden, maar zich halverwege bedenken en kiezen voor eigen gemak. Wat is het nut nog van een regeerakkoord als blijkt dat het een groot politiek spel is waarvan de spelregels tijdens de match zomaar veranderd kunnen worden?