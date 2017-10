Voor Evelien, en die 20.081 andere verkeersdoden

Dirk Lauwers is verkeersdeskundige aan de Universiteit Gent.

Evelien, die maandag slachtoffer werd van een dodehoekongeval op het kruispunt van de Plantin en Moretuslei en Simonsstraat in Antwerpen, wordt vandaag begraven. Ik heb haar niet persoonlijk gekend. Mijn jongste dochter kende haar wel. En aan de reacties van Eveliens vrienden en vriendinnen heb ik weer ervaren hoe aangrijpend het verlies kan zijn van iemand die je kende - of meer nog liefhad - en in het verkeer gedood wordt. Op hetzelfde kruispunt stierf 21 jaar geleden in vergelijkbare omstandigheden een andere fietser: ook een Borgerhoutenaar. Die was toen 40. In een Borgerhoutse Facebook-groep stelt zijn dochter bij de vraag of de wonde bij deze tragedie nu niet weer opengereten wordt: "Nee, het ongeval van die jonge fietsster haalt geen oude wonden open, die wonden zijn nooit geheeld.