Voor de eer van België

Onbevreesd begint Zulte Waregem aan zijn avontuur in Europa. Aanvoerder Davy De fauw, die mee Mario Balotelli moet bedwingen, zette gisteren al de toon. "Tijdens mijn vorige Europese campagnes ontmoette ik ook al grote spelers", vertelde de rechtsachter. "En in mijn periode bij Sparta Rotterdam stond Zlatan Ibrahimovic tegenover mij. Ik was toen amper 19. Die jongens hebben ook maar twee armen en twee benen, hé." Ook Francky Dury straalt vertrouwen uit. Al toont de coach veel respect voor Nice. "Als je derde eindigt in de Ligue 1, na Monaco en PSG, heb je een prima elftal.