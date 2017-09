Volkswagen roept wagens terug in China

De Duitse autobouwer Volkswagen en twee Chinese partners gaan 1,82 miljoen wagens terugroepen in China. De brandstofpomp van de voertuigen moet worden vervangen, zo liet de Chinese regulator Aqsiq weten. De mogelijk defecte brandstofpompen, die zouden kunnen leiden tot motorproblemen, worden vanaf december vervangen. Vorige week kondigde Volkswagen aan 281.000 voertuigen terug te roepen in de Verenigde Staten voor een gelijkaardig probleem. Volkswagen is de grootste buitenlandse speler in China, de grootste automarkt ter wereld.