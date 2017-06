Volkswagen gaat nieuw busje maken

Volkswagen gaat een nieuwe versie maken van zijn alombekende busje. Nadat er de voorbije jaren al verschillende keren gewag werd gemaakt van een nieuw busje, heeft Volkswagen-topman Herbert Diess aan het Britse Auto Express bevestigd dat het er nu ook echt komt. "Auto's met een emotionele waarde zijn heel belangrijk voor Volkswagen. Op de Amerikaanse markt verkopen we ook nog altijd heel veel Beetles. Daarom hebben we recent beslist om de Microbus opnieuw te bouwen. We willen dat model terug omdat het zo goed past binnen ons merk: het busje heeft een emotionele waarde, het is functioneel en maakt je het leven makkelijker." De ID Buzz zal op elektriciteit rijden.