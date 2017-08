Volgt vandaag ook buitenaardse presentatie?

Na een hele dag gekissebis zette Barcelona gisterenavond rond 18 uur toch het licht op groen voor de transfer van de eeuw. Neymar (25) kreeg in de voormiddag een aangetekend schrijven in de bus. Zijn club wees hem er fijntjes op dat hij zonder permissie zijn medische testen had afgelegd in Porto, in opdracht van Paris Saint-Germain. Ook La Liga, de Spaanse profliga, pruttelde tegen. Zoals aangekondigd weigerde de tussenpersoon voor het aflossen van opstapclausules in Spanje de cheque die drie vertegenwoordigers kwamen overhandigen. "Omdat het voor ons niet duidelijk was vanwaar die 222 miljoen euro kwam", luidde het.