Volgend jaar geen Groezrock

Het punk- en harcorefestial Groezrock in Meerhout zal volgend jaar niet plaatsvinden. Dat maakte de organisatie zaterdag op haar Facebookpagina bekend. Het festival kampt met een gebrek aan vrijwilligers en slaat een jaar over. Wel zal er in het najaar van 2018 een indoorfestival plaatsvinden. De organisatie achter het tweedaagse festival benadrukt dat de editie van dit jaar succesvol was, maar ziet heel wat vrijwilligers afhaken waardoor het praktisch niet haalbaar bleek om voor 2018 een volwaardig festival op poten te zetten. Het is de eerste keer in 26 jaar dat er in het voorjaar geen festival zal plaatsvinden. "Laat ons één ding duidelijk maken: we komen terug in 2019. Zoals steeds, het laatste weekend van april. Gewoon een jaartje later dan normaal.