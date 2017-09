Voetbal is oorlog

'Wel godverdomme, het lef." Het is 28 januari en Bart Verhaeghe verslikt zich in zijn ochtendkoffie. Op nog geen drie kilometer van het hoofdkantoor van Uplace voert projectontwikkelaar Ghelamco een mediagenieke stunt uit door op parking C van de Heizel een bulderende graafmachine op te voeren. Een bouwvergunning voor het Eurostadion is er nog lang niet, maar Ghelamco wil met veel machtsvertoon aantonen dat het niet langer wil wachten.