Voedselhulp bij Samusocial stond gewoon te vergaan

In mei 2014 kreeg Samusocial controle van het Belgische Interventie- en Restitutiebureau (BIRB). De dienst wou nagaan wat er was gebeurd met de leveringen van een Europees voedselprogramma uit 2012. De controleur trof in de loodsen van Samusocial grote overschotten aan. Uit het inspectieverslag, dat De Morgen kon inkijken, blijkt dat er verschillende paletten stonden met onder andere fruit op siroop, gepelde tomaten, tonijn en maïsolie. Tienduizenden blikken die twee jaar lang onaangeroerd bleven. Het gevolg was dat van verschillende producten de houdbaarheidsdatum was verstreken.