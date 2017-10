Vluchtelingen krijgen nieuwe flyers

Vanaf volgende week komen er nieuwe flyers die vluchtelingen in het Maximiliaanpark moeten adviseren over de procedures die ze kunnen doorlopen. De nieuwe flyer werd opgesteld in samenwerking met de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) bekendgemaakt in de Kamer. Met de flyer, opgesteld door UNHCR, Fedasil en Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), schakelt de informatiecampagne in het Maximiliaanpark een versnelling hoger. Nu al gaan er wekelijks teams op pad. Zij zullen voortaan extra aandacht hebben voor de meest kwetsbaren, onder wie niet-begeleide minderjarigen. Voor Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt komt dit niets te vroeg. "Alles begint met correcte informatie over de asielprocedure. Ik heb flyers in handen die door DVZ werden verspreid in het park: allemaal in het Engels, en geen woord over asielprocedures."