Vliegen zonder piloot, wie durft?

Over acht jaar worden vliegtuigpassagiers niet meer welkom geheten door een gezagvoerder, maar door een computerstem, denken analisten van de Zwitserse bank UBS. Computers hebben tegen dan de besturing van een Boeing 747 of Airbus 380 volledig overgenomen. Niet alleen op de lange rechte stukken over de oceaan (in jargon: de kruisvlucht) die nu al op de automatische piloot gaan. Ook bij het opstijgen en landen komt er dan geen mens meer aan te pas.