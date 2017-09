Vlees eten om de dieren te helpen

Op Twitter is een flyer opgedoken waarin minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) reclame maakt voor een diervriendelijk ontbijt. Alleen toont die flyer een worst, spek en een gebakken ei. Eerst was het nog onduidelijk of de flyer echt was, maar nadien bleek dat een lokale N-VA-afdeling uit de Kempen hem verspreid heeft. "De foute foto is helaas in de folder gesukkeld van de kleine N-VA-afdelingen van Ravels, Baarle-Hertog en Vorselaar", zegt Paul Van Miert, Vlaams volksvertegenwoordiger voor N-VA in Turnhout aan Gazet van Antwerpen. "Vermoedelijk heeft de drukker een standaardbeeld bij de tekst van het ontbijt geplaatst." Alleszins is het niet de officiële folder voor het evenement. Op de officiële flyer zijn allerlei dieren te zien. "Er zullen wel worsten op het ontbijt zijn", zegt Jeroen Van de Water, voorzitter van N-VA Kasterlee, "maar dan gemaakt met vleesvervangers.