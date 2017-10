Vlaming laat zich te weinig screenen op kanker

Ongeveer zes op de tien Vlamingen laat zich screenen op dikkedarmkanker, borstkanker of baarmoederhalskanker. Dat leert het jaarrapport bevolkingsonderzoek. 'Die cijfers moeten hoger.'

In Vlaanderen laat 65 procent van de vrouwen hun borsten tweejaarlijks checken. Bij het opsporen van dikkedarmkanker doet ongeveer 63 procent van de mannen en vrouwen mee. En de screening naar baarmoederhalskanker haalt een dekkingsgraad van ongeveer 60 procent. Verschillende experts zijn het erover eens dat die cijfers beter moeten. "Tuurlijk moeten die omhoog", vindt professor Erik Van Limbergen, specialist in borstkankeronderzoek (UZ Leuven). "De screening van borstkanker is nu al kosteneffectief, maar het zou nog veel beter kunnen. Op dit moment kunnen we de mortaliteit met 14,5 procent terugdringen. Maar bij een hogere opkomst zouden we 25 tot 30 procent kunnen halen."