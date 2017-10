Vlaanderen verstrengt wapenexport

Nog nooit heeft de Vlaamse regering zoveel vergunningen voor de uitvoer van militair materieel geweigerd. Maar dat kan ook met een omweg in bijvoorbeeld Saudi-Arabië terechtkomen.

In 2016 leverde Vlaanderen 134 vergunningen af voor de uitvoer of overbrenging van militair materieel vanuit Vlaanderen. Goed voor 121 miljoen euro. Dat had 7 miljoen euro meer kunnen zijn, want Vlaanderen weigerde 8 vergunningen, zo blijkt uit een analyse van het Vlaams Vredesinstituut. Het ligt daarbij iets boven het Europees gemiddelde. De belangrijkste reden voor het hoge aantal weigeringen is het conflict in Jemen. Vier aanvragen waren bestemd voor Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, die actief betrokken zijn in dat conflict. In het geval van Saudi-Arabië ging het om beschermingskledij bij nucleaire, biologische of chemische aanvallen voor meer dan 2 miljoen euro.