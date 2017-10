Vlaanderen investeert in SUPERKABEL

Vlaams minister voor Innovatie Philippe Muyters (N-VA) wil over heel Vlaanderen een supersnel datanetwerk aanleggen. Desnoods richt hij daar een nieuw overheidsbedrijf voor op.

De stroom van digitale gegevens explodeert en zal de komende jaren alleen maar verder toenemen. Vandaar dat Vlaams minister Muyters een supersnel datanetwerk wil uitbouwen in Vlaanderen. De bedoeling is glasvezelkabels tot bij de mensen thuis te brengen. "We moeten de ambitie hebben om koploper te worden, zelfs op wereldschaal", zegt Muyters. De maximale kostprijs loopt op tot 3 miljard euro, te investeren over 20 jaar. Een zeer hoog bedrag. Muyters kijkt naar Vlaamse investeringsmaatschappijen als GIMV of PMV, maar ook naar steden en gemeenten en gasnetwerkbeheerder Fluvius (de fusie van Eandis en Infrax). Die laatste heeft de knowhow in handen, maar er zijn ook praktische voordelen.