Vlaanderen breidt diplomatenkorps uit

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) bevestigde dit na zijn regeerverklaring maandag. De keuze voor Rome is weldoordacht, klinkt het. Hoewel Italië zwaar geleden heeft onder de crisis, blijft het land een politiek en economisch zwaargewicht. Italië is de op vijf na grootste exportmarkt voor Vlaanderen. In de hoofdstad Rome zijn verschillende belangrijke instellingen gevestigd: het Vaticaan uiteraard, maar ook het Wereldvoedselprogramma en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. "De post zal inzetten op de versteviging van de huidige samenwerking en op de uitbouw van politieke contacten, zowel in Rome zelf als in de verschillende autonome regio's", verduidelijkt Bourgeois.