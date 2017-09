Vlaamse energieholding krijgt tegenkanting

Een reeks Antwerpse gemeenten blaast het plan van de Vlaamse regering om vijf intercommunales te laten samensmelten tot één Vlaamse groene-energieholding op. De raad van bestuur van de Kempense financieringsintercommunale IKA spreekt zich uit tegen een plan om te fuseren tot Zephyr, een soort superintercommunale actief in groene stroom. Dat vernam de krant De Tijd. Noch IKA-voorzitter Luc Van Hove (CD&V), noch ondervoorzitter Erik Gys (N-VA) kregen we aan de lijn voor een bevestiging. De Vlaamse regering bereikte in mei een akkoord over de hervorming van de intercommunales. De mandaten en zitpenningen werden voor alle intercommunales aan banden gelegd, en er werd tevens geëist dat ook de financieringsintercommunales, een soort van participatiemaatschappijen van gemeenten in de energiesector, zouden fuseren tot één structuur.