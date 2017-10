Vlaams Parlement unaniem: snelwegen voor e-bikes

Bij de aanleg van fietspaden moet de elektrische fiets een prominente plaats krijgen. Daar is het Vlaams Parlement het over eens. En dat moet uitmonden in fietssnelwegen speciaal voor e-bikes.

Wie zich de afgelopen maanden op een fietspad heeft begeven, kan er niet naast kijken: de elektrische fiets is aan een enorme opmars bezig. Van alle verkochte fietsen in ons land in 2016 was liefst 40 procent een e-bike. Tegelijk zijn er steeds meer speed pedelecs. Dat zijn snelle elektrische fietsen die tot 45 kilometer per uur gaan. Sinds de registratie verplicht werd eind vorig jaar, zijn er in Vlaanderen 3.400 ingeschreven. Tijd om het beleid daar ook op af te stemmen, vindt het Vlaams Parlement. Meerderheid en oppositie hebben gisteren een resolutie goedgekeurd die de elektrische fiets verankert in de plannen van de Vlaamse regering.