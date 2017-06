Vlaams Parlement krijgt eigen tv-zender

Het Vlaams Parlement start eind september met een eigen tv-kanaal. Het Vlaams halfrond wil zich zo meer in de etalage zetten. Dat meldt Het Nieuwsblad. Villa Politica krijgt er dus officieel een concurrent bij. "Hoe meer kanalen aandacht besteden aan het Vlaams Parlement, hoe beter. Het mag allemaal iets flashyer en sexyer zijn", vertelt voorzitter Jan Peumans (N-VA) in de krant. Er is een openbare aanbesteding uitgeschreven om op zoek te gaan naar kandidaten die vanaf het nieuwe parlementaire jaar in september verslag willen uitbrengen over de activiteiten in het Vlaams Parlement. Er kunnen ook interviews en debatten op de nieuwe televisiezender komen.