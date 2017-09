Vlaams Belang trekt weg uit de stad

Vlaams Belang trapt de campagne naar de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 af. Vandaag met een persconferentie, zondag met een groot feest in Antwerpen naar aanleiding van de 40ste verjaardag van de partij. De campagne wordt anders dan alle voorgaande. Voor het eerst zal bakermat Antwerpen niet langer het absolute speerpunt zijn. "We zitten op een kantelpunt", geeft voorzitter Tom Van Grieken aan. "We laten de grote steden niet los, maar we moeten realistisch zijn en niet langer enkel daar op inzetten."