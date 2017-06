Visionaire vechtersbaas

Bijna twee jaar geleden stuurde Hein Verbruggen een mail rond naar zijn kennissenkring. Opdat we het vooral niet van anderen moesten horen en opdat ondergetekende desgevallend de feiten juist zou hebben, want er werd tegenwoordig toch zoveel onzin over hem verteld: hij had leukemie, maar no worries, hij zou die strijd winnen. Daarna kwam op gezette tijden een medische update of een vraag om samen bij een glas de internationale sport te fileren. De laatste keer was in Brugge, waar hij een halfjaar geleden ineens opdook.