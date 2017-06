Vijver in het Antwerpse stadspark loopt langzaam leeg

Alsof iemand de badstop heeft uitgetrokken: de vijver in het stadspark van Antwerpen ligt er wel érg droog bij. Hij loopt langzaam leeg, verwacht wordt dat de vijver over twee tot drie weken volledig droog zal staan. Het drastisch dalende waterpeil heeft te maken met graafwerken aan de Leien, waardoor het grondwater in de hele omgeving blijft dalen. Eerdere pogingen om het waterpeil te verhogen, met 300.000 liter leidingwater per dag en een buizenconstructie die water van de werven naar de vijver pompte, bleken een maat voor niets. "De vijver van het stadspark zal met een zakkend waterpeil blijven kampen tot aan het einde van de werken aan de Noorderlijn", klinkt het bij de stad. Dat wil zeggen: nog zeker anderhalf jaar.