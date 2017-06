Vijf steden krijgen een Overkop-huis

Rode Neuzen Dag, de actie van VTM, Qmusic en Belfius voor jongeren met psychische problemen, heeft vijf steden gekozen die een Overkop-huis krijgen. Een jury onder leiding van kinderpsychiater Peter Adriaenssens koos Oostende, Mechelen, Genk, Gent en Tienen als plaatsen waar zo'n huis komt waar jongeren steeds terecht zullen kunnen. Er komt ook een platform waar jongeren hun hart kunnen luchten. Rode Neuzen Dag zamelde vorig najaar 4.103.677 euro in. Zo'n 2.500.000 euro daarvan wordt gebruikt voor de Overkop-huizen en het onlineplatform. De rest van het geld gaat naar lokale projecten die jongeren helpen of preventief werken. De volgende editie van Rode Neuzen Dag vindt plaats in 2018 en zal opnieuw in het teken staan van jongeren met psychische problemen.