Vier gewonden bij moordpoging in Bertrix

Vlak bij een dansfeest in Assenois (Bertrix) is in de nacht van zaterdag op zondag een auto opzettelijk ingereden op verschillende mensen. Dat is vernomen bij het parket van Luxemburg. Zeker vier mensen raakten gewond. Het parket omschrijft de feiten als een poging tot doodslag. Het gaat niet om een terreuraanslag, wordt benadrukt. De aanslag vond plaats rond 03.30 uur. De politie zette na de feiten de achtervolging in. De drie inzittenden van het voertuig konden rond 04.50 uur ingerekend worden in Auby-sur-Semois. De vier mensen die gewond raakten, zijn naar ziekenhuizen in Bastenaken en Libramont gebracht. Eén persoon zou er erg aan toe zijn, aldus het parket.