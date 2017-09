Verzet tegen Trump groeit knie per knie

Colin Kaepernick is een quarterback in het American football. Hij is 29 jaar oud, zwart en multimiljonair. Maar meer nog is de man een icoon, eentje dat zijn sport overstijgt. Kaepernick - die nu zonder club zit - stelde in augustus vorig jaar een daad van verzet. Voor een onbenullige oefenwedstrijd weigerde hij recht te staan voor het Amerikaanse volkslied. Een statement van jewelste in een land waar vlag en volkslied heilig zijn. Na de wedstrijd deed hij er een schepje bovenop. "Ik sta niet recht voor de vlag van een land dat zwarten en andere gekleurden onderdrukt."